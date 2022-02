Prefeitura confirma lançamento do Campeonato Interbairros  de Futebol 2022 nesta terça

O secretário de Esporte e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho confirmou para as 19 horas desta terça-feira, dia 15, a cerimônia de lançamento do Campeonato Interbairros de Futebol 2022, em evento programado para o Teatro Municipal Candinha Dória. O evento contará com a presença do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), secretários e dirigentes municipais, lideranças empresariais e representantes de associações de moradores, além de dirigentes esportivos.

No evento, será anunciada a data para as inscrições das equipes que disputarão os jogos do certame esportivo. A expectativa dos organizadores é de que até a realização da competição, cerca de 60 times representando os bairros da cidade sejam inscritos. “Estamos pensando em cada detalhe, desde segurança, à organização dos campos, com roçagem, limpeza e pintura visando oferecer boas condições para os atletas e o público que sempre prestigiou o campeonato”, frisou o secretário Enderson Guinho.

Todos os detalhes estão sendo definidos, inclusive a questão da segurança pública que foi amplamente discutida num encontro com representantes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, associações de moradores e dirigentes esportivos, conforme adiantou o secretário.

Enderson Guinho lembra que o Campeonato Interbairros de Futebol é um dos mais importantes eventos esportivos da região, porque consegue movimentar os quatro cantos da cidade, revelar atletas, oportunizar lazer e diversão e, principalmente, impulsionar a economia informal com a comercialização de lanches e bebidas como suco, água e refrigerantes.

Por conta da epidemia do Covid-19, há dois anos Itabuna não realiza o Campeonato Interbairros, que surgiu em 1993, se tornando o maior evento esportivo da cidade. As partidas acontecem todas as manhãs de domingo, sempre em campos previamente definidos pela coordenação. A previsão é que pelo menos 1.300 atletas participem dos jogos divididos por cada uma das equipes.