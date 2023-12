Prefeitura contrata empresa para operar “Zona Azul” em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna formalizou na manhã de quarta-feira, dia 13, o contrato com a TecGold Sistema, empresa responsável pela implantação, operação e controle do sistema de estacionamento rotativo (Zona Azul). Em até dois meses, a cidade vai contar com cerca de duas mil vagas de estacionamento em áreas centrais.

O ato contou com a participação do prefeito Augusto Castro (PSD), dos representantes da empresa Fernando Calixto (presidente) e Guilherme Rocha (diretor Operacional) e de representantes de entidades ligadas ao comércio e ao Legislativo Municipal.

O sistema de estacionamento rotativo possibilita a democratização dos espaços públicos, sendo um instrumento indispensável ao reordenamento do trânsito e atende as necessidades de Itabuna. “Além disso, também vem agregar um criterioso trabalho e investimentos que vêm sendo executados nas áreas de mobilidade urbana, sinalização e implantação de conjuntos semafóricos”, destacou o prefeito Augusto Castro.

“Antes da efetivação do sistema, serão realizadas ações para divulgação deste novo sistema de estacionamento e implantadas sinalizações vertical e horizontal. Faremos a contratação de pessoal, dentre outras ações”, informou o diretor-operacional da TecGold Sistemas, Guilherme Rocha.

Benefícios ao trânsito

O diretor de Trânsito, Fernando Benigno, representou o secretário municipal de Transportes e Trânsito, Thales Silva, que cumpre agenda de trabalho no Fórum Estadual de Secretários de Transporte.

Ele ressaltou que o retorno do sistema de estacionamento rotativo, também chamado de “Zona Azul”, apresenta-se como um momento histórico. “O trânsito será beneficiado, assim como o comércio e os clientes que frequentam o centro da cidade”, declarou.

O secretário municipal da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, reforçou a necessidade de reordenamento do trânsito na área central de Itabuna, citando como exemplo o fato de Itabuna ocupar a 7ª posição no ranking em número de veículos emplacados na Bahia. “A Zona Azul é uma medida eficaz que ajudará a fortalecer as atividades comerciais, empresariais e de serviços”, opinou.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna, Carlos Leahy, lembrou que por diversas vezes, Itabuna já experimentou a operacionalização do sistema de estacionamento rotativo.

“Esse ato é importantíssimo, porque todos sabem que se houver vagas de estacionamento o comércio vende mais. O prefeito Augusto Castro está de parabéns por mais esta iniciativa”, finalizou.