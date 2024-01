Prefeitura cria Comissão Especial para reerguer Central de Triagem dos Agentes Ambientais

“O trabalho não pode parar!”. Com esta mensagem de encorajamento o Secretário Municipal de Governo, Rosivaldo Pinheiro, iniciou e conduziu a reunião na manhã desta terça-feira, 02, com representantes de diversos órgãos envolvidos no processo de implantação e funcionamento da Central de Triagem de Coleta Seletiva da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna (AACRRI).

Ele representou o prefeito Augusto Castro (PSD) e aproveitou o momento para prestar solidariedade e também “assumir com responsabilidade o compromisso de juntos recomeçarmos, mas com o alento de que será um recomeço mais leve e com mais maturidade por já termos a experiência do processo”. Na oportunidade foi criada uma Comissão Especial para que a partir de decisões coletivas sejam traçadas ações para reimplantação da Central de Triagem.

Estiveram presentes na reunião a Defensora Pública Aline Müller, do Núcleo de Gestão Ambiental da DPE/BA; a Assistente Social da DPE/BA, Andréa Reis; Maurício Sena, da CVR Costa do Cacau; a presidente da AACRRI, Carissa Araújo; além de representantes da Biosanear, Procuradoria do Município, Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública/Guarda Civil Municipal; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Seagrima) e Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (Siurb).

De acordo com o Secretário Rosivaldo Pinheiro, toda área externa do galpão já está em processo de limpeza pela Biosanear. “Em paralelo estamos trabalhando para reabrir a central de triagem no mesmo local, só que em uma parte do galpão que não foi atingida pelo fogo. Não podemos parar o sistema. Os agentes ambientais precisam continuar trabalhando”, reforçou.

Pinheiro aproveitou o momento para convocar os parceiros e a sociedade em geral para se unirem em prol de algo que representa um ato de solidariedade. “Peço que continuem destinando novos materiais para que seja mantido o nível de renda do sistema. Os agentes ambientais trabalham com a logística reversa, com o município que contrata o serviço, mas eles também precisam e dependem muito do processamento dos materiais”, explicou.

Também será lançada uma campanha institucional para a AACRRI com o intuito arrecadar fundos e materiais para reinstalação da Central de Triagem. A AACRRI é responsável pela gestão da Central de Triagem e Reciclagem que foi implantada há cerca de dois anos pela Prefeitura de Itabuna em parceria com a CVR Costa do Cacau, por meio do Programa Recicla Itabuna.

A unidade funcionava em um galpão no bairro Lomanto e foi alvo de um incêndio de grandes proporções na madrugada de 31 de dezembro/23. A Central de Triagem foi rapidamente consumida pelas chamas, junto com o material estocado que seria comercializado nesta terça-feira (02), além de outros que ainda passariam pela triagem. Somente em resíduos, a presidente da AACRRI, Carissa Araújo, estima um prejuízo em cerca de seis toneladas de resíduos recicláveis.

“A venda desses materiais ocorreria nesta semana e seria o nosso salário do mês, não sabemos o que fazer porque além de perdemos materiais já reciclados, também ficamos sem o galpão de trabalho junto com equipamentos. Não conseguimos nem estimar o prejuízo porque tem essa parte da estrutura e equipamentos”, afirma Carissa.