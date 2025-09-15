Prefeitura dá primeiros passos para o Projeto Itabuna Mais Verde com Instituto Floresta Viva em encontro na UESC

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA), realizou encontro na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) com o professor doutor Rui Rocha, co-fundador e presidente do Instituto Floresta Viva, nos primeiros passos para a parceria visando o início do projeto Itabuna Mais Verde, desenvolvido pelo Setor de Educação Ambiental e Projetos da SEAGRIMA.

Durante o encontro, foram discutidos planos e ações voltados ao reflorestamento, fortalecendo iniciativas que buscam ampliar a arborização urbana e rural do município.

O analista em infraestrutura e um dos idealizadores do projeto Elissandro Santana explicou que o Itabuna Mais Verde tem como objetivo responder às demandas de plantio em áreas do município com déficit arbóreo ou necessidade de compensação.

Segundo ele, a parceria com o Instituto Floresta Viva será fundamental para viabilizar a captação e o plantio de espécies do nosso bioma.

“Mais importante do que a captação de mudas é o diálogo interinstitucional que se abre para ações de caráter continuado. Nossa conversa com o Dr. Rui Rocha, além de bastante produtivo, foi um momento para refletir sobre uma série de questões acerca da construção de projetos e educação ambiental”, destacou.

“O Itabuna Mais Verde planta árvores e futuro, garantindo que a população itabunense colha alegria, clima saudável e conforto ambiental nas próximas décadas”, destacou Santana.

O professor doutor Rui Rocha ressaltou o entusiasmo do Instituto Floresta Viva com a parceria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. “Ficamos muito animados e honrados com o convite para a cooperação. Esse diálogo, justamente na entrada da primavera, nos permite olhar para Itabuna com o olhar do futuro, de uma cidade mais verde, mais florestal e mais arborizada”, comentou.

“Hoje demos os primeiros passos para desenhar uma cooperação técnica que permita a construção de um projeto robusto e de longo prazo. Vamos buscar recursos e parceiros que tenham interesse em se engajar nessa causa tão necessária”, disse.

O encontro consolidou a intenção de unir forças para transformar Itabuna em referência em sustentabilidade e reflorestamento, ampliando os impactos positivos do projeto Itabuna Mais Verde.

SOBRE O INSTITUTO FLORESTA VIVA

Criado em 2003, inicialmente com a missão de arborizar a rodovia BA-001, entre Ilhéus e Itacaré e suas matas ciliares, o Instituto Floresta Viva está localizado em Serra Grande, distrito de Uruçuca. A instituição tem como propósito fomentar conhecimento e práticas que promovam uma convivência equilibrada entre o desenvolvimento humano e a restauração da Mata Atlântica.

Com atuação concentrada no Litoral Sul da Bahia, o Floresta Viva desenvolve iniciativas que abrangem tanto áreas protegidas quanto comunidades rurais, sempre voltadas para a restauração ambiental. Suas ações estão organizadas em quatro eixos principais que se complementam e dialogam entre si: Pesquisa, Jardim Botânico de Serra Grande, Restauração Florestal e Viveiro de Mudas Nativas.