Prefeitura dá primeiros passos para o Projeto Itabuna Mais Verde com Instituto Floresta Viva em encontro na UESC


Foram discutidos planos e ações voltados ao reflorestamento

Por /

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA), realizou encontro na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) com o professor doutor Rui Rocha, co-fundador e presidente do Instituto Floresta Viva, nos primeiros passos para a parceria visando o início do projeto Itabuna Mais Verde, desenvolvido pelo Setor de Educação Ambiental e Projetos da SEAGRIMA.

Durante o encontro, foram discutidos planos e ações voltados ao reflorestamento, fortalecendo iniciativas que buscam ampliar a arborização urbana e rural do município.

O analista em infraestrutura e um dos idealizadores do projeto Elissandro Santana explicou que o Itabuna Mais Verde tem como objetivo responder às demandas de plantio em áreas do município com déficit arbóreo ou necessidade de compensação.
Segundo ele, a parceria com o Instituto Floresta Viva será fundamental para viabilizar a captação e o plantio de espécies do nosso bioma.

“Mais importante do que a captação de mudas é o diálogo interinstitucional que se abre para ações de caráter continuado. Nossa conversa com o Dr. Rui Rocha, além de bastante produtivo, foi um momento para refletir sobre uma série de questões acerca da construção de projetos e educação ambiental”, destacou.

“O Itabuna Mais Verde planta árvores e futuro, garantindo que a população itabunense colha alegria, clima saudável e conforto ambiental nas próximas décadas”, destacou Santana.

O professor doutor Rui Rocha ressaltou o entusiasmo do Instituto Floresta Viva com a parceria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. “Ficamos muito animados e honrados com o convite para a cooperação. Esse diálogo, justamente na entrada da primavera, nos permite olhar para Itabuna com o olhar do futuro, de uma cidade mais verde, mais florestal e mais arborizada”, comentou.

“Hoje demos os primeiros passos para desenhar uma cooperação técnica que permita a construção de um projeto robusto e de longo prazo. Vamos buscar recursos e parceiros que tenham interesse em se engajar nessa causa tão necessária”, disse.

O encontro consolidou a intenção de unir forças para transformar Itabuna em referência em sustentabilidade e reflorestamento, ampliando os impactos positivos do projeto Itabuna Mais Verde.

SOBRE O INSTITUTO FLORESTA VIVA

Criado em 2003, inicialmente com a missão de arborizar a rodovia BA-001, entre Ilhéus e Itacaré e suas matas ciliares, o Instituto Floresta Viva está localizado em Serra Grande, distrito de Uruçuca. A instituição tem como propósito fomentar conhecimento e práticas que promovam uma convivência equilibrada entre o desenvolvimento humano e a restauração da Mata Atlântica.

Com atuação concentrada no Litoral Sul da Bahia, o Floresta Viva desenvolve iniciativas que abrangem tanto áreas protegidas quanto comunidades rurais, sempre voltadas para a restauração ambiental. Suas ações estão organizadas em quatro eixos principais que se complementam e dialogam entre si: Pesquisa, Jardim Botânico de Serra Grande, Restauração Florestal e Viveiro de Mudas Nativas.

 




Notícias Relacionadas

Ilhéus se prepara para receber o Triathlon Brasil Super Series 2025
Só em 2025, Materno-Infantil de Ilhéus já atendeu pacientes de mais de 17 estados brasileiros
Itabuna terá no sábado dia “D” de Vacinação Antirrábica
Uesc fortalece internacionalização com participação em missão acadêmica em Moçambique
Restabelece sistema de iluminação da Arena Beira-Rio depois da tentativa de furto de cabos elétricos
Veja as modificações no trânsito de Itabuna para o desfile do 7 de Setembro
Técnicos da EMASA visitam associação de agricultores para estudar a implantação da rede de abastecimento de água
Hospital de Base de Itabuna encerra Agosto Lilás com Roda de Conversa

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *