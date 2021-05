Prefeitura de Ibicaraí assina contrato com CVR Costa do Cacau para destinação correta dos resíduos sólidos

A Prefeitura de Ibicaraí, no Sul da Bahia, assinou ontem, 27, contrato com a CVR Costa do Cacau para a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos na região, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilheus-Itabuna). Com isso, o município atende o novo Marco Legal do Saneamento, Lei nº 14.0026/20, que estabelece o fechamento dos lixões em todo território nacional. Com cerca de 25 mil habitantes e como a economia baseada na pecuária, cacau, comércio e serviços, a cidade torna-se também referência no respeito ao meio ambiente.

O contrato, assinado pela prefeita Monalisa Tavares e pelo gerente comercial da CVR Maurício Sena, prevê a destinação de 20 toneladas/dia de resíduos ao aterro. “Trata-se de uma ação importante com impactos positivos na saúde, conservação ambiental e na atração de novos investimentos que irão beneficiar a população” destacou a prefeita.

A secretária de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, Yanca Soares, afirmou que “hoje estamos realizando um grande marco para Ibicaraí, respeitando a comunidade e o meio ambiente e abrindo caminho para o processo de coleta seletiva que vai gerar emprego e renda”. “Ibicaraí é a segunda prefeitura atendida pela CVR, após Itabuna, e damos a mesma atenção a todas as cidades e empresas, independente do tamanho, contribuindo para adequação ao tratamento de resíduos e as normas ambientais”, disse Maurício Sena.

A CVR Costa do Cacau é a única empresa credenciada pelos órgãos ambientais para o correto tratamento e recebimento de resíduos sólidos, numa área adequada e licenciada para promover a disposição de resíduos.