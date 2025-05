Prefeitura de Ilhéus atua após queda de muro no IME e intensifica medidas preventivas

Na madrugada deste sábado (17), parte do muro do Instituto Municipal de Ensino (IME), desabou devido à força dos ventos, que chegaram a cerca de 40 km/h, os mais intensos registrados na cidade em 2025 até o momento. Em resposta imediata, a Prefeitura de Ilhéus, por meio das secretarias de Infraestrutura, Defesa Civil, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, realizou uma ação conjunta para retirada dos destroços e início da reconstrução.

As equipes isolaram a área com tapumes e iniciarão as obras de reconstrução do trecho afetado do muro. O prédio do IME está em manutenção desde o dia 7 de maio e as intervenções seguem em ritmo acelerado.

A Secretaria de Serviços Urbanos atuou na remoção de uma árvore que caiu com o impacto dos ventos, utilizando retroescavadeira e caçamba para retirada de tronco, galhos e entulhos. Carros abandonados nas proximidades também foram removidos para evitar riscos maiores, inclusive um que poderia ter sido atingido pela árvore.

A secretaria de infraestrutura e Defesa Civil, que já vinha monitorando a área, destacou que o trabalho preventivo feito ao longo do ano permitiu minimizar os danos. “Esse ano, com as ações antecipadas de monitoramento, limpeza e isolamento de áreas de risco, os incidentes têm sido menores em comparação ao ano passado”, destacou a equipe técnica.

Um inventário de árvores em risco já foi elaborado e será criada uma comissão com força-tarefa para remoção preventiva de vegetações que apresentem perigo à população, principalmente aquelas próximas a redes elétricas e vias públicas.

O prefeito Valderico Junior, esteve no local e reforçou o compromisso da gestão com a segurança da população. “É um trabalho árduo, passo a passo, que tem que ser feito e estamos fazendo. Estamos cuidando da manutenção, fazendo as podas onde há risco com a fiação elétrica. Esse caso aqui do IME já estavava sendo monitorado. Há muitas árvores antigas no município que precisam de atuação, e já estamos trabalhando nisso. Estamos preocupados também com os morros. Temos feito ações de prevenção e vamos avançar ainda mais para cuidar desses locais”.

“As aulas no IME seguem normalmente nesta segunda-feira. A equipe técnica já avaliou o local e está trabalhando para que possamos seguir normalmente e com segurança”, afirmou a secretária de educação, Evani Cavalcanti.

A Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com a segurança da população e segue com ações permanentes de manutenção preventiva, poda de árvores, retirada de veículos abandonados e obras de infraestrutura para garantir mais segurança e bem-estar à comunidade.