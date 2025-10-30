Prefeitura de Ilhéus convida para a Feira de Flores “Ilhéus em Flor 2025

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), convida para a abertura oficial do evento Ilhéus em Flor 2025, promovido pela Associação Beneficente Casa da União Semente do Amanhã, pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em parceria com instituições públicas e privadas da região. O evento acontece de 30 de outubro a 9 de novembro, das 9h às 21h, no estacionamento da Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião.

A abertura oficial será realizada no dia 30 de outubro (quinta-feira), às 19h, marcando o início de um encontro que celebra a união entre natureza, arte e espiritualidade. A Feira de Flores promete encantar moradores e visitantes com uma programação voltada à valorização da cultura local, à promoção da sustentabilidade e ao embelezamento da cidade.

Durante os dias de evento, o público poderá apreciar uma ampla variedade de flores e plantas vindas de Holambra (SP). A Feira das Flores conta com a Feira da Economia Criativa, que reúne empreendedores locais dos ramos de artesanato, arte popular, literatura e gastronomia, que terão espaço para expor e comercializar seus produtos.

A gestão municipal convida toda a comunidade a prestigiar o evento e celebrar a chegada da Primavera em um cenário repleto de flores e representação cultural.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Ilhéus reafirma o compromisso com o fortalecimento das manifestações culturais, incentivando ações que unem beleza, arte e confraternização.