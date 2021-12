Prefeitura de Ilhéus decreta estado de calamidade pública em decorrência das chuvas

O prefeito Mário Alexandre declarou estado de calamidade pública em razão dos estragos provocados pelas chuvas que atingem a cidade. A decisão foi tomada durante reunião realizada nesta sexta-feira (10) com o comitê operacional, que envolve diversas frentes para minimizar os estragos e evitar tragédias provocadas pelos temporais. Conforme informações da Defesa Civil do Município, nas últimas 24 horas foram registrados 203,3 milímetros. Só em 12 horas, choveu 182 milímetros, volume maior do que o esperado para todo o mês de dezembro. Mário Alexandre reforçou o empenho das equipes que atuam na força-tarefa montada para prestar assistência à população residente nas áreas de risco.

“Nesse primeiro momento queremos salvar a vida das pessoas. Estamos com abrigos em diversos pontos da cidade para atender as necessidades do nosso povo. É um momento difícil, mas continuaremos trabalhando em conjunto com todas as instituições para dar segurança à nossa população”, destacou o prefeito.

A Defesa Civil informa que Ilhéus foi a cidade do sul da Bahia que registrou maior índice pluviométrico nas últimas 24 horas. O volume previsto para cinco dias era de 105 milímetros, contudo choveu 182 milímetros em seis horas. Até o momento, o órgão atendeu 63 ocorrências, sendo que 13 pessoas precisaram sair de suas residências, contudo já foram acolhidas nos pontos de apoio disponibilizados pela Prefeitura.

Novo alerta – De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que chova mais 49 milímetros até a próxima segunda-feira (13). A média histórica foi registrada em 2013, quando o índice pluviométrico alcançou 192 milímetros em 24 horas. O volume esperado para o mês de dezembro era entre 146 e 160 milímetros. Atualmente, Ilhéus possui dois pluviômetros, um no bairro da Conquista e outro no Malhado.

As atenções devem ser redobradas quanto a inundações, alagamentos, deslizamento e escoamento de terras, principalmente em áreas de riscos, como altos, morros e terrenos de encostas.

Na ocorrência de possíveis eventualidades, a população pode entrar em contato através dos números da Defesa Civil de Ilhéus: (73) 98836-2753.

Pontos de apoio

Zona Sul

– Escola Municipal Nossa Senhora da Vitória

– Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) Darcy Ribeiro

– Centro Educativo Fé e Alegria

Zona Norte

– Escola Estadual Paulo Américo de Oliveira

– Escola Municipal Odete Salma

– Escola Municipal do Iguape

– Escola Municipal Batista Nova Jerusalém

– Escola Municipal Batista Memorial

– Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães

Centro

– Escola Municipal Heitor Dias

– IME Eusínio Lavigne

Teotônio Vilela

– Escola Municipal Professor Paulo Freire

– Escola Municipal Themístocles Andrade

– Associação de Moradores

Olivença

– Escola Municipal Sérgio Carneiro