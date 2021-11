Prefeitura de Ilhéus divulga novo quadro de horários do transporte coletivo para o bairro Teotônio Vilela

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram), informou a tabela com 143 horários de ônibus para a comunidade do bairro Teotônio Vilela durante os dias úteis. Conforme a Sutram, os novos horários entraram em vigor na última segunda-feira (25), após a constatação da necessidade de algumas adequações. A nova grade visa diminuir o tempo de espera dos usuários, com itinerário em direção aos bairros Conquista, Iguape, Hernani Sá, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória (Residencial Sol e Mar) e Olivença.

A Prefeitura comunica ainda que junto à comunidade realiza um planejamento para atender as demandas de todas as localidades do município e avaliar a necessidade de ajustes nas tabelas. O monitoramento tem o objetivo de manter o serviço eficiente e evitar que a população fique sem ônibus