Prefeitura de Ilhéus estende horário de atendimento no setor de Tributos

A Prefeitura de Ilhéus anunciou a ampliação do horário de atendimento no setor de Tributos, que funcionará das 08h às 16h até o dia 30 de abril. A medida visa atender à demanda de contribuintes que buscam a retirada do carnê para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O pagamento em cota única, até esta quarta-feira (30), terá 15% de desconto.

Além do atendimento presencial, a população também pode acessar o carnê de forma online, por meio do site oficial da prefeitura. Há ainda a opção de solicitação via WhatsApp, pelo número (73) 99107-0433, ou pelo e-mail [email protected], garantindo mais comodidade e agilidade para os contribuintes. O setor de Tributos está localizado no Palácio Paranaguá.

Ao pagar o IPTU em dia, o munícipe contribui para uma Ilhéus melhor, tendo participação fundamental no desenvolvimento econômico e social da cidade.

Foto: Nadson Carvalho / Sucom