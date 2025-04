Prefeitura de Ilhéus fortalece diálogo com UESC para ampliar ações de desenvolvimento regional

A Prefeitura de Ilhéus, através do secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Ganem, e do supervisor de Planejamento Urbano, Rosivaldo Sousa, participaram de uma reunião com professores, doutorandos e mestrandos do curso de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). O encontro, na última terça-feira (15), discutiu ações de desenvolvimento para o município e atividades de extensão em comunidades locais.

Os professores João Carlos de Pádua Andrade, Zina Caceres Benavides, Sócrates Jacobo Moquete Gusmán e Carlos Eduardo Iwai Drummond, junto aos estudantes de doutorado e de mestrado, representaram a UESC na reunião, que abordou, entre outros assuntos, os resultados positivos de ações de extensão desenvolvidas pela universidade no município, a exemplo do distrito de Maria Jape, onde projetos de empreendedorismo têm feito a diferença.

Durante o encontro, também foram discutidos desafios do crescimento urbano, especialmente na zona sul da cidade, incluindo infraestrutura, saneamento, transporte e sustentabilidade. O secretário Paulo Ganem reconheceu os obstáculos, mas reforçou o otimismo da equipe do prefeito Valderico Junior na construção de uma cidade mais desenvolvida, baseada na indústria, turismo, comércio e agricultura, com foco na geração de emprego e renda..

Para o supervisor Rosivaldo Sousa, é de extrema importância o fortalecimento da relação entre prefeitura e universidade para a ampliação dos projetos de extensão.

Uma nova reunião foi agendada para o dia 15 de maio, no EPEC/UESC. O objetivo para esse próximo encontro é buscar uma sistematização para um plano de desenvolvimento econômico no município, que envolva ações a curto, médio e longo prazo.