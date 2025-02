Prefeitura de Ilhéus inicia recuperação do antigo prédio do Grupo Escolar General Osório

A Prefeitura de Ilhéus dará início, nesta quinta-feira (13), aos trabalhos de restauração do antigo prédio do Grupo Escolar General Osório. Essa iniciativa visa preservar um importante patrimônio histórico da cidade e reintegrar um significativo espaço público à comunidade.

Os trabalhos começarão com uma manutenção básica do edifício, focando na conservação e avaliação das condições estruturais. Paralelamente, a prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, já está em conversações com órgãos federais para assegurar recursos que possibilitem uma reforma completa do local.

Além das obras de manutenção, o espaço contará com a segurança da Guarda Civil Municipal, que estará presente 24 horas a partir desta quinta-feira, com o intuito de prevenir novos danos ao patrimônio.

Com essa ação, a Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e da história da cidade.