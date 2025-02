Prefeitura de Ilhéus instala conjunto semafórico de última geração na Av. ACM

A Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus (SUTRAM) segue avançando na requalificação da Avenida ACM, reforçando o compromisso com a fluidez, segurança e conforto para todos os usuários. Como parte desse esforço, foi instalado um equipamento de última geração no cruzamento da Avenida ACM com as ruas Lindolfo Collor e Conselheiro Antônio Francisco Badaró, no bairro Malhado.

A nova estrutura conta com um conjunto semafórico moderno, com dois tempos veiculares que proporcionam melhor fluidez e dinamismo na mobilidade urbana. Além disso, seis travessias de pedestres foram implantadas, oferecendo maior segurança para aqueles que circulam na interseção.

Os semáforos contam com cronômetros de tempo, uma medida que visa aumentar a segurança e reduzir o risco de colisões traseiras. Para aprimorar a comunicação com os motoristas e pedestres, painéis de mensagens foram instalados para exibir informações institucionais relevantes.

A infraestrutura ainda inclui carenagens de revestimento, que protegem colunas e braços do semáforo contra a corrosão provocada pelo salitre, garantindo maior durabilidade ao equipamento. O controlador multiplano permite até 16 planos em 24 horas, ajustando a mobilidade especialmente nos horários de pico e maior demanda.

Pensando na continuidade do funcionamento, mesmo em casos de falta de energia elétrica, o sistema possui um nobreak com autonomia de 120 minutos. Além disso, toda a instalação elétrica é subterrânea, o que aumenta a durabilidade, proporciona mais segurança e reduz os riscos de vandalismo.

“Essa intervenção reafirma o compromisso da autarquia e da Prefeitura de Ilhéus com o trânsito e a mobilidade do nosso município. Estamos sempre buscando soluções que melhorem o dia a dia da população, oferecendo mais segurança e agilidade no tráfego”, destacou o Diretor-geral da Autarquia de Trânsito, Claudio Cardoso.