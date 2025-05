Prefeitura de Ilhéus lança edital da Política Nacional Aldir Blanc para fomentar pontos de cultura

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, publicou o segundo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB 2), com foco nos pontos e pontões de cultura que atuam no município. A iniciativa visa promover o acesso da população aos bens e serviços culturais nos territórios e comunidades locais, conforme os princípios da Política Nacional de Cultura Viva.

O edital selecionará dez projetos que receberão R$ 42 mil cada, totalizando um investimento de R$ 420 mil. Podem participar pontos e pontões de cultura com CNPJ, bem como organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades, mesmo que ainda não estejam oficialmente certificados como ponto ou pontão de cultura pelo Ministério da Cultura. Para isso, é necessário que atendam aos critérios exigidos para a certificação no Cadastro Nacional.

Entre as exigências do edital estão a comprovação de, no mínimo, três anos de existência da instituição e atuação cultural documentada, por meio de fotos, materiais gráficos de eventos, publicações impressas ou digitais, além de outros registros comprobatórios. Também é necessário demonstrar experiência prévia na execução de projetos semelhantes e capacidade técnica e operacional para cumprir as metas do projeto proposto.

O certame reserva vagas para propostas apresentadas por instituições dirigidas por maiorias negras, indígenas e por pessoas com deficiência, como forma de garantir diversidade e representatividade no acesso aos recursos. As inscrições começam nesta segunda-feira (05) e seguem até o dia 5 de junho, por meio de formulário eletrônico disponível no edital.

Acesse o edital: https://bit.ly/3RO2lhT