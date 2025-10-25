Prefeitura de Ilhéus manifesta solidariedade à família de Bárbara Reis

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, manifesta profundo pesar pela morte de Bárbara Reis, de 32 anos, vítima de feminicídio ocorrido nesta sexta-feira, 24 de outubro.

A administração municipal se solidariza com os familiares e amigos de Bárbara, expressando condolências e reiterando seu compromisso em continuar lutando contra todas as formas de violência que atingem as mulheres.

A vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, Wanessa Gedeon, lamentou profundamente o ocorrido e destacou a importância de ampliar o diálogo e as políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.

“Recebemos essa notícia com muita tristeza. Nenhuma mulher deve perder a vida por conta da violência. A Prefeitura de Ilhéus, através da nossa Secretaria, segue firme na missão de fortalecer a rede de apoio, promover campanhas de conscientização e ampliar o atendimento às vítimas. É um compromisso de toda a sociedade combater o feminicídio e proteger as mulheres”, afirmou Wanessa Gedeon.

Reafirmamos o nosso compromisso com a promoção da igualdade de gênero, a proteção das mulheres e o combate a todas as formas de violência, trabalhando de forma integrada com órgãos de segurança, justiça e assistência social para garantir acolhimento e proteção às vítimas.