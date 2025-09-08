Prefeitura de Ilhéus participa de oficina para fortalecer roteiros turísticos na cidade

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, participou da primeira de três Oficinas de Roteiros Turísticos do município, iniciativa realizada pela BAMIN em parceria com o Sebrae, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e do CEEP do Chocolate Nelson.

O encontro, na última quarta-feira (03), reuniu 40 representantes do trade turístico, entre agências, promotores, guias e instituições parceiras, com o objetivo de integrar as zonas turísticas de Ilhéus. A proposta é ampliar e fortalecer os roteiros já existentes, ao mesmo tempo em que estimula a criação de novos circuitos valorizando o patrimônio histórico, cultural e natural da região.

Participaram da atividade Cristiane Nunes – Supervisora PTUR, Ramon Challoub – Coordenador de Relacionamento com a Comunidade/BAMIN, Evelin Gomes – Gestora de Turismo, Marcela Souza – Superintendente de Turismo de Ilhéus, Socorro Mendonça – Presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e do Instituto Nossa Ilhéus, além de Nasal Challoub e Ramaiana Vargens – Colaboradores.

O projeto integra o Programa de Reorientação da Atividade Turística no Litoral Norte de Ilhéus e reafirma a cidade como destino de experiências sustentáveis e inclusivas.