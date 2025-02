Prefeitura de Ilhéus realiza serviços de limpeza e manutenção em escolas e bairros da cidade

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, está promovendo uma série de ações de limpeza e manutenção em escolas e diversos bairros da cidade. Os serviços incluem roçagem, podas de árvores, manutenção elétrica, raspagens, pintura de meio-fio e limpeza de fossas e caixas de gordura.

As ações estão sendo realizadas em vinte escolas municipais, além de bairros e locais como a Avenida Osvaldo Cruz, Praça Hospital São José, Sapetinga, Beira Rio e a entrada do Vilela até o ponto final também receberam os serviços.

A iniciativa visa melhorar a infraestrutura da cidade e garantir que as escolas e espaços públicos estejam em condições adequadas para a população. As ações também contemplam a limpeza de locais como a Avenida Lomanto Júnior, Avenida Soares Lopes, Rua Coronel Pessoa, Rua Castro Alves e a Descida do Viaduto Catalão.

Com o compromisso de manter a cidade limpa e organizada, a Prefeitura de Ilhéus continua a executar esses serviços para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os moradores e visitantes, reforçando a importância de um ambiente urbano mais agradável e seguro.