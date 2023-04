Prefeitura de Ilhéus retoma fornecimento de próteses dentárias no município

Muito mais que aparência física, o sorriso bonito eleva a autoestima de qualquer pessoa. Pensando nisso, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), retomou o fornecimento de próteses dentárias no município. A iniciativa contempla neste primeiro momento os usuários residentes nos distritos de Inema e Pimenteira, cuja moldagem da prótese acontece nesta terça-feira (11), nas respectivas localidades. Na quarta-feira (12), o serviço será destinado aos pacientes que moram na zona urbana, no Centro Especializado Odontológico (CEO), situado no bairro São Francisco.

A Sesau explica que os usuários já foram triados e o atendimento ocorre mediante agendamento prévio. Para ter acesso ao serviço, os interessados devem comparecer à Unidade Básica de Saúde ou Estratégia Saúde da Família para avaliação com o dentista, visto que o profissional é quem solicitará a confecção da prótese. Após triagem realizada nos postos de saúde do município, os pacientes são encaminhados para o CEO ou são atendidos na comunidade onde residem, de acordo com o fluxo organizado pela secretaria.

Conforme a Prefeitura, a ideia é estender o serviço para outras localidades, de forma gradativa, levando em consideração as necessidades mais urgentes.

“A utilização da próteses traz inúmeros benefícios para o usuário, pois melhora a mastigação e a fala. Então, a proposta é promover qualidade de vida ao nosso cidadão e ofertar serviços de saúde nos quatro cantos da cidade”, afirmou André Cezário, titular da Sesau.