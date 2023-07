Prefeitura de Itabuna abre 100 vagas na EMTRAM para emissão da CNH Social

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Escola Municipal de Trânsito (EMTRAN), vinculada à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN), inicia à zero hora desta sexta-feira, dia 7, até às 23h59min do dia 10 de julho as inscrições ao processo seletivo para candidatos de baixa renda obter a CNH Social nas categorias A ou B.

As inscrições no site oficial da Prefeitura acontecem depois da publicação de Edital na edição eletrônica nº 15.442/2023, do Diário Oficial do município do dia 20 de junho.

De acordo com o Edital nº 01/2023 – SETTRAN, o Programa CNH Social visa contribuir para a inserção da população itabunense de baixa renda no mercado de trabalho, por meio da primeira concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B, aumentando a empregabilidade e a renda, bem como adequando-a ao mercado de trabalho

Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos na data de inscrição, comprovar renda per capta de dois salários-mínimos, saber ler e escrever e apresentar comprovante de domicílio em seu nome próprio, dos pais ou cônjuge (apresentando documentos comprobatórios), certidão de quitação eleitoral e Título de Eleitor da cidade de Itabuna, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social e certidão de antecedentes criminais.

Se casado, apresentar comprovante de união estável ou certidão de casamento, e não ser habilitado em nenhuma categoria. As etapas da seleção estão divididas em inscrição, seleção, entrevista, recursal e convocação.

De acordo com o titular da SETTRAN, Thales Silva, a segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado se dará com o sorteio das vagas no dia 13 de julho, na sede da Secretaria. No dia seguinte (14/07) está prevista a publicação do resultado com a relação dos selecionados.

Após a divulgação, os candidatos terão do dia 21 a 27 de julho para efetivar a terceira etapa, que consiste na realização de entrevista e entrega da documentação exigida no Edital (fotocópias acompanhadas dos originais). Mais detalhes do Edital podem ser consultados no Diário Oficial do Município nº 5.920, edição eletrônica desta terça-feira, 20 de junho, disponível no site oficial da Prefeitura www.itabuna.ba.gov.br.