Prefeitura de Itabuna abre Chamada Pública de agricultores para o Programa de Alimentação Escolar  

A Prefeitura de Itabuna publicou Edital de Chamada Pública no Diário Oficial Eletrônico para o credenciamento de pequenos agricultores e empreendedores, agricultores familiares, grupos ou movimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Pelo projeto passarão a fornecer produtos agropecuários financiados com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O credenciamento dos interessados ocorrerá nos dias 19 e 20 de junho, entre as 9 e 14 horas no Setor de Licitação, na Avenida Aziz Maron, nº 1067, 1º. andar, Jardim Vitória. Já a sessão pública será no dia 26/06, às 10h, no mesmo local. O edital já está disponível no portal https://itabuna.ba.gov.br, no Diário Oficial nº 5.907, de 30 de maio.

Os produtos da alimentação escolar são destinados aos alunos de creches, educação básica, ensino infantil, pré-escola e segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para os 200 dias letivos, desde que estejam matriculados na Rede Municipal de Ensino.

A técnica do PNAE da Secretaria Municipal da Educação, Vandete Nascimento Carvalho, lembra que o programa é um dos mais antigos do Governo Federal para garantir a alimentação nas escolas da rede pública, mas tem contrapartida do município.

Ela explicou que a União, por meio do FNDE/PNAE, repassa valores financeiros suplementares diretamente ao município para a cobertura dos dias letivos, conforme o número de matriculados na rede pública de ensino.

“É um programa muito importante para crianças, jovens e adultos das nossas escolas, pois garante alimentação escolar saudável e de qualidade, o que, com certeza, se reflete num melhor desempenho educacional dos alunos, além de garantir a permanência deles em sala de aula”, reforçou a técnica.

Em relação à alimentação dos alunos, a nutricionista Pricila Pellagotti, também da Secretaria Municipal da Educação, explicou que a elaboração do cardápio é feita por uma equipe de nutricionistas, de acordo com a Resolução federal, conforme frisou a profissional.

Ela diz que são oferecidos alimentos variados, seguros, e, principalmente, respeitando a cultura e tradições locais, além de incentivar hábitos alimentares saudáveis.

“A alimentação escolar precisa ser diversificada e nutritiva, pois contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos, suprindo as carências nutricionais, além da melhoria do rendimento escola”, reforçou Pricila.