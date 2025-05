Prefeitura de Itabuna abre inscrições ao Projeto Karatê Servidor em Ação

Prefeitura de Itabuna vai abrir inscrições ao Projeto Karatê Servidor em Ação destinado aos servidores públicos municipais no período de 19 a 2, das 9 às 13 horas, na Secretaria de Esportes e Lazer, situada à Rua Cassimiro Rego nº 43, no Bairro da Conceição, proximidades da quadra poliesportiva da Praça Rio Cachoeira.

Para as inscrições, são exigidos: RG, CPF e comprovante de residência, de acordo com secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini. Segundo explicou, a iniciativa visa à valorização do servidor público municipal.

“As aulas serão oferecidas gratuitamente a qualquer um servidor interessado às terças e quintas, entre 16h30min e 17h30min. Podem se inscrever qualquer servidor do quadro da Prefeitura de Itabuna”, afirmou.

As aulas serão ministradas pelo professor Sensei Carmelito Ribeiro Dias Junior (Dinho Dias), que é faixa preta 2º Dan pela Organização Internacional de Karatê Kyokushin Oyama.