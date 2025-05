Prefeitura de Itabuna abre inscrições para cursos destinados a ambulantes que vão trabalhar no Ita Pedro

Ambulantes itabunenses interessados na comercialização de bebidas e comidas durante a realização do Ita Pedro 2025 – O maior São Pedro do Brasil já podem se inscrever para o curso de capacitação sobre boas práticas que está sendo oferecido pela Prefeitura de Itabuna, por intermédio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O curso é requisito indispensável a quem deseja atuar na festa e a capacitação servirá como pré-requisito para atuação do ambulante no Ita Pedro e demais festas na cidade de Itabuna. Mas atenção: essa capacitação não quer dizer inscrição automática para os eventos.

As inscrições serão online e podem ser feitas por meio da bio na página da SESOP Instagram e pelo link também disponível no final do texto até as 22 horas do domingo, dia 11. É importante realçar a necessidade de o candidato estar “logado” na conta Gmail.com.

Segundo o titular da SESOP, secretário Humberto Mattos, ao todo serão oferecidas 700 vagas para o curso de capacitação, representando 30% a mais do número total de ambulantes inscritos na última edição do Ita Pedro.

A capacitação acontecerá no auditório da Faculdade UNEX, na Praça José Bastos, no centro, nos dias 13 e 14 de maio. Serão disponibilizadas quatro turmas divididas nos dois dias no período matutino, das 9 às 12, e vespertino, das 14 às 17 horas.

O curso para ambulantes abordará temas como: empreendedorismo, manipulação de alimentos e segurança em eventos, de acordo com o projeto da SESOP de prepará-los para o Ita Pedro 2025. As aulas serão administradas pela Vigilância Sanitária, pelo SEBRAE e pela Guarda Civil Municipal com carga horária de três horas e certificado.