Prefeitura de Itabuna alinha ações para 2025 com Comissão de Saúde do Legislativo Municipal

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e a subsecretária Lânia Peixoto, receberam representantes da Comissão de Saúde do Legislativo Municipal para uma reunião de alinhamento de ações que acontecerão em Itabuna neste ano de 2025.

Entre os vereadores que marcaram presença no encontro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde estavam: Paulinho do Banco, presidente da Comissão de Saúde; o vice-presidente da Comissão, Kaiá (PP); José Alberto (PSB), Bruno Bileco (PSB), Silas da Saúde (PSD), Zé Carlos (SD) e Robson Rigaud (DC).

Para a secretária Lívia Mendes Aguiar foi dado um passo importante para estabelecer um diálogo produtivo entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Itabuna.

“Mostramos como funciona a nossa Rede de Atenção no Município para que os vereadores entendam um pouco sobre financiamento e como é a dinâmica da Atenção Primária”, afirmou.

“Foi uma conversa bastante proveitosa no sentido de esclarecer e de pactuar nossa caminhada de mãos dadas em prol da população. Já alinhamos, inclusive, que iremos fazer algumas fiscalizações em conjunto para que possamos avançar com melhorias na qualidade do atendimento à população” completou a titular da Saúde.