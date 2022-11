Prefeitura de Itabuna altera data do feriado do Dia do Servidor Público

Por meio do Decreto º 15.183, publicado na edição eletrônica desta quarta-feira, dia 9, a Prefeitura de Itabuna alterou a redação original do Decreto anterior, que havia mudado de 28 de outubro para o dia 11 de novembro o feriado do Dia do Servidor Público. Com isso, a data comemorativa agora acontecerá na próxima segunda-feira, dia 14, e o expediente nas repartições municipais será normal na sexta-feira próxima. O secretário de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, afirmou que o ajuste no calendário levou em conta pedidos apresentados pela classe empresarial, por Itabuna ser polo de comércio e serviços que atende a todos os municípios regionais. “As atividades comerciais da cidade na segunda-feira ficariam prejudicadas. Agora, as pessoas poderão se programar melhor e o servidor público esticar a comemoração de sua data com um dia a mais, já que 15 de novembro também será feriado, dia dedicado à Proclamação da República”, justificou. A mudança havida, não altera os serviços considerados essenciais, cuja prestação não podem ocorrer interrupções.

