Prefeitura de Itabuna apoia a campanha Novembro Azul – Unidos pelo Diabetes em Ação

A Prefeitura de Itabuna está dando total apoio à Campanha Novembro Azul – Unidos pelo Diabetes em Ação realizada e coordenada pela Organização Não-Governamental (ONG) Unidos Pelo Diabetes e o Hospital Beira Rio, por meio das secretarias municipais de Saúde e Infraestrutura e Urbanismo. O evento foi lançado na noite de terça-feira, dia 1º.

O governo municipal terá participação ativa no 18º Mutirão do Diabetes, cuja primeira etapa está programada para os próximos dias 17 e 18 na Terceira Via Hall, com previsão de atender 1.300 pacientes pré-agendados da Rede Primária de Saúde.

Estarão disponíveis para o atendimento ao público do Sul da Bahia dois modernos procedimentos: Retinografia Digital, com uso de algoritmo de Inteligência Artificial (IA) e a emissão de laudos utilizando a tecnologia da Telemedicina. Há 17 anos, o Mutirão do Diabetes é realizado em Itabuna, sendo evento referência para outras 32 cidades que promovem ações semelhantes em diversas regiões do Brasil.

Para além do uso de tecnologia de ponta, durante o Mutirão do Diabetes serão realizados o exame do pé diabético e o mapeamento de retina. Os pacientes que forem triados e identificados nos dias 17 e 18 de novembro como diabéticos em estágio grave serão submetidos à avaliação bioquímica, cardiológica, nefrológica e angiológica, na segunda fase do atendimento.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, o calendário do Novembro Azul – Unidos pelo Diabetes em Ação inclui outras atividades, como o Concurso Temático “Unidade de Saúde Azul”, que escolherá Unidades de Saúde da Família (USF) que melhor promoverem a temática da campanha, com o objetivo de sensibilizar a comunidade na prevenção do diabetes.

Neste domingo, dia 6, acontecerá o passeio ciclístico Pedalada Azul. O cronograma será encerrado no dia 27 com o Aulão Fitness, na Praça Rio Cachoeira, no Góes Calmon.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro enfatizou a relevância da Campanha Novembro Azul e, em particular, o Mutirão do Diabetes. “É uma bela iniciativa da OGN e do Hospital Beira Rio que tem grande dimensão, oferecendo atendimento e benefícios para a população do Sul da Bahia. Por estes aspectos e pelos impactos positivos que o Mutirão do Diabetes gera na Rede de Atenção Básica tornar-se imprescindível o nosso apoio irrestrito”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destaca a importância da participação da Prefeitura junto à ação da ONG Unidos Pelo Diabetes em Ação. “A Prefeitura participará ativamente do Mutirão com a oferta de procedimentos oftalmológicos e consultas com especialidades em parceria com o Hospital de Olhos”, realçou.

“Essa integração, além de viabilizar o fluxo e facilitar o acesso da população aos procedimentos do SUS no Mutirão, permite melhor fluidez aos serviços da Atenção Primária, como a busca-ativa de pacientes com neuropatia periférica, da Central de Regulação e da Vigilância em Saúde”, afirma a titular da Saúde.

A Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) alterou a iluminação pública das pontes de Lacerda, de acesso ao São Caetano, Góes Calmon, que liga o centro da cidade aos bairros Góes Calmon e Jardim Vitória, e na Passarela sobre o Rio Cachoeira. Esses locais ganharam lâmpadas na cor azul ou tiveram as luminárias cobertas por papel celofane em referência à cor da campanha.