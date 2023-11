Prefeitura de Itabuna apoiou a realização do 19º Mutirão Unidos pelo Diabetes em Ação

A Prefeitura de Itabuna deu apoio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, à realização no domingo, dia 5, de mais uma edição do Mutirão do Diabetes da ONG Unidos Pelo Diabetes em Ação. O evento integra a campanha Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção do diabetes.

Além da tradicional “Pedalada Azul” e do “Aulão Azul”, na Praça Rio Cachoeira, no Góes Calmon, foram realizados atendimentos aos pacientes selecionados previamente pelos Agentes Comunitários de Saúde que já se estavam cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) com quadro de diabetes.

Com o apoio da Prefeitura todo o ciclo de assistência é realizado, desde a triagem até o encaminhando cirúrgico pelo Mutirão do Diabetes, os pacientes também são redirecionados e acolhidos nas unidades de saúde da rede pública.

Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde esteve representada pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Central de Regulação com orientações a todos os usuários que passam pelo Mutirão com os devidos encaminhamentos para as unidades e adesão ao programa do Hiperdia pela equipe da APS.

A equipe da Central de Regulação também autoriza exames da Média e Alta Complexidade aos pacientes com diabetes, a exemplo de retinografia colorida e fluorescente, fotocoagulação a laser, mapeamento de retina, cintilografias, tonometrias e OCT (tomografia de coerência óptica).

O presidente da ONG Unidos Pelo Diabetes em Ação e coordenador do Mutirão, Dr. Rafael Andrade, agradeceu a Prefeitura de Itabuna por mais um ano de parceria para a realização do evento.

“Um dos grandes presentes do Mutirão é ter essa conexão com a saúde pública municipal. Sem essa parceria, o elo não se fecha, pois o paciente não tem diabetes só no mutirão, mas o ano inteiro. Agradeço à Prefeitura de Itabuna pelo apoio de sempre e por conseguir inserir esses pacientes na rede de assistência”, concluiu.