Prefeitura de Itabuna autoriza fiscalização do trânsito por radares e câmeras de videomonitoramento

Decorridos 30 dias da fase de adaptação, a fiscalização eletrônica de velocidade nas principais avenidas de Itabuna terá início por determinação da Prefeitura. Concluído um estudo feito por técnicos em segurança viária, foram identificadas as vias com maior índice de acidentes e travas no fluxo de veículos.

O sistema de monitoramento foi ampliado de acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN). A operação foi iniciada em 15 de março, em caráter educativo, ou seja, câmeras de monitoramento e radares de fiscalização eletrônica não notificaram motoristas ou motociclistas.

Dados informados pela Central de Comunicação de Transporte e Trânsito (CCOTT) da SETTRAN mostram que foram registrados 1.352 acidentes com 158 vítimas nas principais avenidas da cidade somente em 2022. Por isso, a ampliação de câmeras e radares em pontos estratégicos para observar qualquer atividade suspeita e fiscalizar o trânsito.

Com o videomonitoramento, os agentes de trânsito serão acionados em tempo real ao ser constatada qualquer infração na circulação de veículos ou estacionamento irregular nas avenidas muito movimentadas da cidade.

A partir daí, os agentes poderão atuar com base nas imagens coletadas nas vias monitoradas, dentre as quais a Avenida do Cinquentenário onde há um elevado índice de infrações segundo o estudo. Os radares já foram devidamente aferidos e estão funcionando.

RADARES

“Fizemos um trabalho educativo nos 30 dias. A partir de agora, as autuações passam a valer e o condutor que desrespeitar o limite de velocidade nas vias será multado”, afirmou o titular da SETRAN, Thales Silva.

Ele acrescentou que os equipamentos de fiscalização nas principais vias foram instalados a pedido da própria população, devido à elevada quantidade de acidentes por causa do excesso de velocidade dos condutores e do desrespeito à sinalização de trânsito.

“Fizemos os estudos técnicos, analisamos as demandas e instalamos os equipamentos. Nossa expectativa é que com a fiscalização eletrônica, tenhamos um trânsito mais seguro nas avenidas”, finaliza o secretário de Transportes e Trânsito.