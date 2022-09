Prefeitura de Itabuna avança com pavimentação asfáltica na Avenida Itajuípe

Itabuna como ninguém nunca viu. Essa é a meta do prefeito Augusto Castro ao avançar por toda cidade com o maior projeto de urbanização de Itabuna dos últimos 40 anos. São 37 quilômetros de pavimentação asfáltica que chegarão a localidades que há anos estão esquecidas. Uma das localidades que está sendo beneficiada é a Avenida Itajuípe, no bairro Santo Antônio.

O trabalho inclui remoção do asfalto danificado, nivelamento da pista e nova pavimentação. O prefeito Augusto Castro (PSD) esteve no local na manhã de ontem (28) para acompanhar de perto o início dos trabalhos, que seguem hoje num ritmo acelerado. “Essa é uma avenida muito importante da cidade, que dá acesso a BR-101. E assim como outras vias, também precisa ser requalificada. Vamos fazer toda a Avenida, incluindo ainda a Travessa dos Trovadores que dá acesso aos bairros Novo Horizonte, São Roque e Castália”, informou o prefeito.

Ele aproveitou para anunciar que na próxima semana o governador Rui Costa virá a Itabuna assinar a ordem de serviço para duplicação e pavimentação da BA-963, trecho de acesso a Itabuna entre os dois supermercados do ramo de atacado e a Avenida Juracy Magalhães, nas imediações do posto de combustível. A obra terá uma extensão de 2,36 quilômetros.

Outras vias

Na manhã desta terça-feira (29), técnicos da obra e representantes da Superintendência de Serviços Públicos/Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, prosseguem com o trabalho a todo vapor na Avenida Itajuípe, no bairro Santo Antônio.

O mecânico Raimundo Oliveira dos Santos trabalha na Av. Itajuípe e está muito satisfeito com o trabalho. “Com certeza vai melhorar, porque quando chovia aqui parecia uma piscina”, lembra. O superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, reitera o compromisso da administração municipal em melhorar as vias da cidade, requalificando inclusive os principais corredores de ônibus.

“Estamos com várias frentes de trabalho. Temos equipes também na Urbis IV, Condomínios Residenciais Gabriela e Jubiabá, Sinval Palmeira, e também vamos chegar em breve na Avenida Roberto Santos, nos bairros Conceição e Emanoel Leal”, anuncia Souza Lino.

