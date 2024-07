Prefeitura de Itabuna avança com programa de pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), segue avançando com diferentes frentes de trabalho na urbanização dos bairros Vila Anália, Novo Jaçanã e Santa Clara. De acordo com o engenheiro Neto Reis, fiscal de obras da SIURB, os trabalhos estão com ritmo intenso.

No Novo Jaçanã, por exemplo, as equipes começaram as obras pela Rua Therezinha Leite, a via principal da localidade. Já no Vila Anália, estão em andamento obras de pavimentação nas ruas Ararate e Damasco, dentre outras.

No Parque Santa Clara, seis ruas serão beneficiadas com a tão sonhada pavimentação CBUQ (asfalto a quente). São elas: Manoel Chaves, Colatina, Guarapari, Linhares, Leopoldina e Espírito Santo.

As obras e serviços de urbanização estão sendo executadas com recursos próprios do município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

O objetivo é levar para ruas de barro (poeira e lama) a tão sonhada pavimentação CBUQ. Por meio desse programa, Itabuna passará a ter 80% de suas ruas com infraestrutura básica.