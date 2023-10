Prefeitura de Itabuna avança na melhoria das avenidas José Alves Franco e Bionor Rebouças

Os serviços de melhoria das condições de tráfego nas ruas e avenidas avançam cada vez mais na cidade para garantir mobilidade urbana segura, com mais qualidade e durabilidade. Nesta semana, por exemplo, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, pediu a finalização de duas importantes vias no Bairro São Roque.

Por isso, a Mazza Engenharia distribuiu suas equipes para a realização de serviços que são executados pelo Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Na Rua José Alves Franco, que dá acesso aos condomínios residenciais Pedro Fontes I e II, operários iniciaram na terça-feira, dia 24, serviços de patrolamento, terraplanagem, nivelamento e aplicação de matacão visando à aplicação de subbase e base e posterior asfaltamento em CBUQ.

Outra equipe executa serviços de recapeamento da Avenida Bionor Rebouças com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), o mesmo que vem ocorrendo nas principais avenidas e corredores de ônibus da cidade. “A pista continua em bom estado, mas é importante reforçar o asfalto para maior durabilidade, já que as duas vias concentram tráfego pesado e intenso”, disseram operários e técnicos da Mazza.

Segundo a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, a Prefeitura de Itabuna em parceria com o Governo do Estado executa o maior programa de recuperação das vias urbanas do centro e dos bairros já desenvolvido na cidade, principalmente depois do desgaste em decorrência das chuvas e das enchentes do final de 2021 que causaram problemas em 40% da zona urbana.

“O prefeito Augusto Castro quer garantir que a população tenha vias públicas no seu cotidiano. Por isso, a parceria foi fundamental para garantir recursos nesta direção. A melhoria da infraestrutura urbana é uma das prioridades da Prefeitura, que também tem investido recursos de outras fontes e próprios”, afirmou Sônia Fontes.