Prefeitura de Itabuna avança na requalificação das Praças pastor Hélio Lourenço

As obras e serviços de reconstrução da Praça Pastor Hélio Lourenço, no Góes Calmon, também conhecida como Praça do Cacau, integram o Projeto Praça Viva do Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui, executado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

De acordo com o Analista de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura, Tiago Silva de Almeida, as obras da Praça Pastor Hélio Lourenço estão entrando na fase de finalização, apesar dos imprevistos causados pelas chuvas nos últimos meses.

Ele informou que já foram instalados os equipamentos da academia ao ar livre e a placa de identificação e foi iniciada a parte de paisagismo. Além disso, está sendo concluída a acomodação do piso inter-travado (apropriado para a drenagem e prevenção de alagamentos), construção de bancos de concreto e alvenaria, instalação do imobiliário de urbano.

“Essa é uma praça central, no coração da cidade, e justamente por isso, a Prefeitura está buscando fazer da praça uma arena esportiva com futevôlei e beach-tênis, por exemplo, outras práticas esportivas”, conta Tiago.

A arena ganhará outra camada de areia para elevar o nível. “Vai ter ainda uma pista de corrida. Esse é um dos objetivos da praça, tornar a cidade mais viva e cheia de movimento e promover o lazer e a interação entre as pessoas”, disse.

Já a parte de concreto, onde será a pista de patins, ganhará piso de alta resistência e em seguida será construído guarda-corpo para evitar acidentes. Também foi colocado poste para o padrão de energia. Além disso, já foram instalados eletrodutos e caixas de passagens e fiação.

O analista contou ainda que a iluminação da praça vai dispor de 28 postes de seis metros e mais quatro postes de 10 metros, com refletores direcionados para a arena para viabilizar a prática esportiva noturna.

Além de toda estrutura, a Praça Pastor Hélio Lourenço ganhou uma extensão onde foram construídos dois quiosques e banheiros.