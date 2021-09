Prefeitura de Itabuna beneficia terras agricultáveis da Agrafam

A Associação Grapiúna dos Agricultores Familiares (Agrafam) é a primeira associação beneficiada pela Prefeitura de Itabuna com horas do trator completo doado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). Na última sexta-feira, dia 24, o equipamento estava sendo utilizado para a preparação do solo de terras agricultáveis no assentamento localizado no ramal de acesso à Mutuns.

Na localidade, os cerca de 60 integrantes da Agrafam cultivam um pouco de tudo numa área total de 45 hectares: banana, milho, feijão, hortaliças, laranja, limão, tomate, coco, aipim, dentre outros produtos hortigranjeiros. Com muita disposição para o plantio, eles comemoram a chegada do trator e dos implementos agrícolas.

“Vejo na gestão do prefeito Augusto Castro a esperança para o homem do campo. Todos os secretários, dirigentes e técnicos têm sido muito atenciosos conosco”, ressalta o presidente da Agrafam, Adauto Rocha Santos. Ele lembra que a associação conta com muitos idosos acima de 80 e até 90 anos e que, apesar da idade, permanecem no trabalho braçal.

“Apesar do vigor que apresentam no dia a dia, a chegada deste equipamento nos auxiliará em poupar os esforços dessas pessoas, como também vai acelerar o processo de produção”, completa Santos Rocha. Aos 70 anos, Seu José Domingos (Branco), sempre trabalhou no campo e diz ter prazer em trabalhar na roça.

“Por essa satisfação, toda minha família também aprendeu a viver no campo. Aqui tenho filhos, noras e netos”, revela Branco. Já Seu José Carlos (Dudé), 66 anos, é deficiente físico, mas essa condição nunca foi impeditivo para sua atividade na lida diária. Cuida com muito amor de uma área com lindas hortaliças, além de outros cultivos.

ASSESSORIA TÉCNICA

Todo o trabalho dos agricultores da Agrafam tem sendo acompanhado por uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Seagrima), liderada pelo gerente de Agricultura, Associativismo e Cooperativismo, Miranildo Góes, o engenheiro agrônomo Pedro Jeronimo, e o técnico agrícola Cleumar Guimarães (Pardal).

Na sexta-feira, por exemplo, a equipe fez uma visita técnica para escolha das áreas agricultáveis no assentamento, depois de selecionar as associações de agricultores aptas para o programa de preparação dos solos para o plantio.

Miranildo Góes informa que depois de atender os agricultores da Agrafam, o trator seguirá para a Associação Bela Flor. “Este é o papel da Administração municipal, servir ao homem do campo. Nós buscamos colocar em prática uma das metas e slogan do prefeito Augusto Castro que é cuidar das pessoas, estimulando o homem a permanecer no campo e lhe dando as condições de trabalho”, completou.

O engenheiro Pedro Jerônimo lembra que todo suporte técnico tem sido dado aos agricultores pela, inclusive a correção do solo com calcário, quando necessário. E lembra sobre um processo muito importante que ocorre durante a aragem.

“A parte mais fértil do solo encontra-se 10 cm abaixo da superfície. Então, quando é remexido durante a aragem ocorre consequentemente uma melhora na qualidade do solo e consequentemente no cultivo dos produtos agrícolas”, ensinou.