Prefeitura de Itabuna, Biosanear e CVR Costa do Cacau homenageiam os garis no seu dia

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), em parceria com as empresas, Biosanear e CVR Costa do Cacau homenagearam os garis, congêneres e o pessoal lotado o Departamento de Limpeza Pública com um Café da Manhã no clube da União dos Servidores Municipais de Itabuna (USEMI), no São Caetano, pela passagem do Dia do Gari.

O prefeito Augusto Castro (PSD) foi representado pela secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, que destacou a importância do trabalho diário dos profissionais da limpeza, incluindo os garis, que são responsáveis pela manutenção e conservação da cidade. “Vocês são fundamentais no cotidiano da vida urbana”, disse.

A secretária lembrou que “nas primeiras horas da manhã e até o fim da noite os garis cuidam da limpeza das ruas do centro e dos bairros e da coleta domiciliar de resíduos sólidos prestando inestimável serviço à sociedade. Atualmente, 275 garis e congêneres atuam juntamente com 58 profissionais da Limpeza Pública em toda a cidade.

“Todos os dias, quando saio de casa, observo a dedicação de todos vocês para que Itabuna continue sendo uma cidade limpa e agradável para que a gente viva de modo saudável. Por isso, em nome de todos os cidadãos e cidadãs recebem um muito obrigado. Vou abraçar cada um de vocês em agradecimento”, discursou.

O supervisor do Departamento de Limpeza Pública, vinculada à Superintendência de Serviços Públicos, Lázaro Pellegrini, também reforçou o trabalho fundamental de quem cuida da cidade. Durante o evento foram sorteados brindes e prestadas homenagens aos profissionais que mais se destacaram no último ano, evento que sempre acontece em 16 de maio, Dia do Gari.

“Como digo sempre, vocês são uns guerreiros no dia a dia, cuja ação beneficia a todos os cidadãos. Mas fazem um serviço essencial, muitas vezes invisível a muita gente, de manter a cidade limpa e organizada sob chuva e sob sol”, finalizou.