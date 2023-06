Prefeitura de Itabuna capacita vendedores que vão comercializar bebidas e comidas no Ita Pedro 2023

Prefeitura de Itabuna realizou um treinamento dos comerciantes interessados em participar no Ita Pedro – o Maior São Pedro do Brasil. A capacitação denominada de “Qualifica Ambulante” aconteceu no Teatro Municipal Candinha Dórea na noite de sexta-feira, dia 2º, entre 19 e 22 horas, e contou com a participação de cerca de 600 pessoas.

De acordo com o responsável pela Divisão de Comércio Informal da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP), advogado Tiago Leal, o treinamento envolveu múltiplas informações.

Contou com a presença de representantes do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, Conselho Tutelar e das secretarias municipais de Saúde (Vigilância Sanitária), Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Conselho Tutelar, Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), que coordena o Ita Pedro 2023.

“Foi um momento muito produtivo, quando tiveram a oportunidade receber importantes informações sobre procedimentos e posturas pertinentes à comercialização e manipulação de bebidas e alimentos que devem ser aplicados durante o evento”, comentou Tiago Leal.

Ao final da capacitação, o prefeito Augusto Castro (PSD) agradeceu a participação de todos os comerciantes formais e informais (ambulantes) que receberam certificado de participação no Qualifica Ambulante.