Prefeitura de Itabuna chama candidatos aprovados em concurso

Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica do Diário Oficial do Município de quarta-feira, dia 17, a Portaria de Nomeação nº 09/2025 de candidatos de mais aprovados no Concurso Público nº 01/2023 para professor em diversas áreas visando suprir a vacância de cargos em razão da extinção de vínculos de servidores aposentados.

São convocados nomeados em Educação Física, Geografia, História, Letras/Inglês, Matemática, Ciências, Condutor Socorrista e Geógrafo, que deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos no 2º andar do edifício Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron, nº 1.067, Jardim Vitória, a partir do dia imediato à publicação ou nos 30 dias subsequentes, das 8 às 14 horas, devendo observar os requisitos constantes na referida Portaria e no Anexo.

Link: https://encurtador.com.br/ZssU3