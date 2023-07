Prefeitura de Itabuna começa a inscrever para concurso público

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), anunciou na manhã desta segunda-feira, dia 17, no Centro Administrativo Firmino Alves, o cumprimento de mais uma promessa de campanha: a realização de concurso público para o chamamento imediato de 487 vagas em 46 cargos do serviço público municipal, além de cerca de 1.000 vagas para o cadastro de reserva.

As inscrições começam a partir do meio-dia desta terça-feira, dia 18, e prosseguem até o dia 8 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 3 de Setembro. O edital com as informações pode ser acessado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município nº 5937, desta segunda-feira, 17 ou no site da empresa Objetiva, responsável pela organização do certame.

Em seu discurso, o prefeito Augusto Castro fez questão de ressaltar que o concurso público é a porta de entrada para o serviço público municipal e por ter consciência de que existe uma grande expectativa em torno desta seleção, todos os detalhes deste processo foram trabalhados com total rigor, para que haja transparência e lisura durante todo o processo.

“A confiança da população no nosso governo tem sido muito grande e é fato que de todos os itens do pacote de ações que até aqui já anunciamos na cidade, este em questão vai beneficiar quem se preparar e se dedicar aos estudos”, frisou o prefeito Augusto Castro. Ele lembrou que há 10 anos a Prefeitura de Itabuna estava sem realizar concurso público.

Já o secretário municipal de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, falou da satisfação de chegar neste momento. “Sei que este concurso estava sendo muito aguardado não só pelos itabunenses, mas por toda a região sul da Bahia. Mas também é motivo de grande satisfação lançar o Edital do Concurso da Prefeitura de Itabuna por ter cumprido a missão que me foi confiada pelo prefeito Augusto Castro em dar continuidade ao trabalho iniciado pelo secretário José Alberto que me antecedeu”, destacou.

A presidente da Comissão Organizadora do Concurso, a procuradora jurídica do Município Joana Oliveira informou que haverá vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, com provas que serão realizadas em períodos distintos, oportunizando a inscrição de todos. “Os valores das inscrições serão de acordo com o nível de escolaridade variam de R$ 70,00, a R$150,00”, disse.