Prefeitura de Itabuna começa pelo comércio a mobilização para a coleta seletiva de resíduos

Estudantes universitários, agentes ambientais, técnicos das secretarias da Agricultura e Meio Ambiente, Promoção Social e Combate à Pobreza e a equipe multidisciplinar da Secretaria de Planejamento iniciam nas calçadas da Avenida do Cinquentenário uma mobilização que antecede o processo de implantação da coleta seletiva em cinco bairros de Itabuna num projeto-piloto. A caminhada, com a distribuição de folhetos informativos, será a partir das 14 horas desta sexta-feira, dia 22.

Com isso, a Prefeitura de Itabuna alerta a população sobre o Programa de Coleta Seletiva, que integra o Projeto Recicla Itabuna, coordenado pela secretária municipal de Planejamento, Sônia Fontes. Para ela, o sucesso depende do engajamento de toda a sociedade, a exemplo de lojistas, donas de casa, profissionais liberais e de todos que desejam mudar hábitos cotidianos na direção de sustentabilidade ambiental.

A mobilização é mais um passo da Administração do prefeito Augusto Castro (PSD) em favor da correta disposição dos resíduos sólidos, depois do fechamento do antigo lixão, acolhimento das famílias que lá viviam com o fornecimento de auxílio financeiro, aluguel social e cestas básicas e capacitação para transformá-los em agentes ambientais.

“Agora, a sociedade é despertada para a separação dos resíduos, ainda no interior dos domicílios, para facilitar a coleta”, afirma o coordenador de projetos da Secretaria de Planejamento e do Projeto Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro.

De acordo com Dielson Mendes, assessor da Secretaria Municipal de Planejamento, as mobilizações terão como principal objetivo levar informações de forma correta e consciente sobre a importância da separação do lixo seco (papel, plástico, metal e vidro) do lixo úmido (restos de alimentos, resíduos de banheiro, papel engordurado e guardanapos sujos) nas casas.

No Jardim Vitória, a mobilização acontecerá no dia 25, no Góes Calmon, no dia 26, e no Conceição, no dia 27. Já os moradores do Bairro de Fátima serão visitados pela equipe de mobilização no dia 3 de novembro, do Bairro Califórnia, no dia 4, e do São Caetano, no dia 5. Em todos os bairros será sempre às 9 horas. Pela programação da Secretaria de Planejamento, a coleta se inicia no dia 6 de novembro.

Por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), a Coleta Seletiva foi realizada depois do fechamento do antigo lixão em maio passado e depois de promover a inclusão social das famílias que sobrevivem em situação degradante. Cada uma delas passou a ser atendida por programas da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza com o apoio da CVR Costa do Cacau.

Na terça-feira, dia 19, a secretária Sônia Fontes fez uma visita técnica ao galpão que vai abrigar a seleção dos recicláveis, acompanhada das representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA), Marselha Assis e Aline Müller, respectivamente. No galpão funcionará o Projeto Recicla Itabuna. Também estiveram presentes o gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Sena, o consultor técnico do projeto André Dantas e o coordenador de logística Regivaldo Jovita.