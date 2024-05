Prefeitura de Itabuna confirma 2ª edição do Ita Pedro nos bairros

A segunda edição do Ita Pedro nos bairros está confirmada pela Prefeitura de Itabuna, através da FICC, durante os finais de semana do mês de junho. Para a gestão do prefeito Augusto Castro, é importante fortalecer ainda mais o comércio nas periferias, dando uma ótima oportunidade para a comunidade se envolver e se beneficiar do projeto.

O Ita Pedro nos bairros desempenha um papel importantíssimo com os artistas locais, proporcionando uma plataforma para mostrarem seus talentos e serem valorizados pela população.

Essa visibilidade é fundamental para o crescimento, reconhecimento e fortalecimento da classe artística como um todo, enriquecendo a cultura grapiúna.

Com a programação garantida para o mês de junho, os bairros vão receber atrações musicais, apresentações de dança, entre outras atividades juninas.

Ao trazer o Ita Pedro nos bairros, a população terá a oportunidade de participar das celebrações juninas tradicionais sem a necessidade de se deslocar para outras áreas da cidade. Isso torna as festas mais acessíveis e inclusivas.