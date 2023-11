Prefeitura de Itabuna confirma Aline Barros como atração do Celebra em Dezembro

No dia 28 de dezembro um dos principais nomes da música gospel, a cantora Aline Barros, vai se apresentar em Itabuna na 2ª edição do Celebra emocionando a todos com o festival de Fé e Adoração. Além de Aline, artistas do segmento gospel da cidade serão contratados para abrilhantar ainda mais esse dia especial.

Durante suas passagens em vários estados, Aline Barros conquistou o país nas últimas três décadas com suas canções que despertam esperança, fé e amor, tocando o coração de milhares de pessoas, independentemente da crença religiosa.

Atualmente, Aline Barros é uma das cantoras de maior destaque no cenário da música gospel brasileira. No seu repertório sucessos memoráveis que embalam adultos e crianças como os louvores “Diante da Cruz”, “Homenzinho Torto”, “Sonda-me, Usa-me”, “Ressuscita-me”, “Jeová Jireh” e “Vitória no Deserto”, que tocam nas igrejas e nos lares de milhares de pessoas.

Comemorando 30 anos de carreira, mais de sete milhões de discos vendidos e prêmios internacionais, a cantora é aguardada com bastante expectativa por cristãos de toda Bahia.

O prefeito Augusto Castro (PSD) ressaltou o compromisso de promover a inclusão de diferentes manifestações culturais, que vão além das fronteiras religiosas, inclusive na música. Ele garante que o Celebra já entrou no calendário cultural da cidade.

“Toda a nossa equipe está dedicada em oferecer a melhor estrutura e segurança neste evento que será não só para família itabunense, como também de toda a nossa região”, disse Augusto Castro.