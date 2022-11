Prefeitura de Itabuna constrói quadra na Escola Municipal João Mangabinha

A Escola Municipal João Mangabinha vai ganhar uma quadra destinada à prática esportiva e à recreação. Orçada em R$250 mil, a obra já foi iniciada pela construtora responsável.

A construção do equipamento é resultado da determinação do prefeito de Itabuna, Augusto Castro ( PSD), para que espaços sejam adaptados à prática de atividades esportivas e de lazer, inclusive visando à integração das unidades escolares com as comunidades.

“O local era gramado e agora temos a possibilidade de transformá-lo em uma quadra não oficial para prática de educação física”, disse o secretário municipal da Educação, Josué Brandão Junior.

Quando as obras estiverem concluídas, a quadra vai beneficiar alunos dos ensinos fundamental I e II. Para o fundamental II é obrigatória a aula de Educação Física.

O secretário informou que existe um projeto para melhorar espaços de lazer nas escolas de Educação Infantil que têm brinquedos para os alunos. “Esses equipamentos são importantes na coordenação motora grossa, psicomotricidade, etc. Para melhorar o trabalho dos educadores, serão colocadas lonas de proteção. Dessa forma, o lazer terá mais comodidade”, disse o secretário Júnior Brandão.