Prefeitura de Itabuna contrata estagiários para escolas municipais

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), já contratou 69 estagiários para a função de auxiliar de classe nas escolas do município. As funções dos auxiliares serão para o Desenvolvimento Infantil nas creches e vida escolar.

Os auxiliares contratados são estudantes de Pedagogia, Licenciatura em Interdisciplinar em Linguagens, História, Letras, Educação Física e do Ensino Médio. “ Esse é o segundo edital que fazemos. Esses estudantes são triados aqui no Departamento da Educação Básica, com base onde moram, para ver em qual unidade vão estagiar. Também avaliamos se o candidato já teve experiência com alunos da educação inclusiva, creche ou escola”, explica a diretora do Departamento, professora Elionai Farias.

Os estagiários já começam a trabalhar em sala de aula a partir de segunda-feira, dia 20, que foram contratados depois de concluído o processo conduzido pelo CIEE, que tem um convênio com a Prefeitura. O estagiário recebe um correio eletrônico (e-mail) do CIEE

e envia os documentos.

Em seguida, entregam o contrato na Secretaria Municipal da Educação. Depois, precisa coletar a assinatura da instituição onde estuda e dos pais ou responsáveis, se forem menores de idade.

“ Essa presença do auxiliar em sala de aula, é fundamental para ajudar no processo de aprendizagem, como prevista em Lei”, disse Elionai Farias. Segundo ele, o CIEE selecionou 353 estudantes. Desse total, 59 já entregaram a documentação no Departamento de Acompanhamento à Gestão e 20 foram desclassificados. A expectativa é de que 202 estagiários ainda sejam contratados.