Prefeitura de Itabuna convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está convocando candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025 para a contratação por tempo determinado (REDA) para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, visando a necessidade de assegurar a continuidade, eficiência e regularidade dos serviços públicos prestados no âmbito da Administração Municipal.

Os candidatos convocados, por meio de publicação na edição eletrônica do Diário Oficial do Municipal desta quinta-feira, dia 2, deverão comparecer, impreterivelmente, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da data de sua publicação, no horário das 8 às 12h, munidos de toda a documentação exigida nos anexos da Portaria de Convocação nº 03/2025 (republicação) e sua versão anterior publicada no dia 30 de setembro.

O não comparecimento no prazo estabelecido, bem como a apresentação incompleta da documentação exigida, será considerado como desistência tácita da vaga, acarretando a perda do direito à contratação, conforme previsto no Edital do certame. Os exames médicos constantes no Anexo II devem ser apresentados posteriormente ao Médico do Trabalho, em consulta a ser agendada pelo Departamento de Recursos Humanos.