Prefeitura de Itabuna convoca classificados em processos seletivos da Secretaria da Educação

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), está convocando candidatos classificados em dois processos seletivos destinados à contratação de professores e à formação de cadastro reserva de voluntários para o desempenho de atividades de assistente de alfabetização no Programa Tempo de Aprender.

As relações com os nomes dos convocados podem ser consultadas na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, publicada na quinta-feira, dia 27. Todos os convocados devem ter em mãos os originais e duas fotocópias dos documentos exigidos no Edital.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação esta é a 3ª convocação para a contratação de professores classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, cujas provas ocorreram no dia 5 de março.

Os contratados ocuparão vagas nas escolas da Rede Municipal de Ensino nos cargos de professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, professor do Ensino Fundamental II (área de Ciências da Natureza e Áreas das Ciências Humanas – Geografia e História). Também estão sendo chamados professores para o Ensino Fundamental II (área de Linguagens – Letras/inglês e Área de Matemática).

Para o atendimento dos convocados a SEDUC estabeleceu um cronograma que começa na terça-feira, dia 2 de maio, a partir das 14 horas, com os classificados para o Cargo 01 – professor pedagogo da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Todos devem comparecer no dia e na data no auditório da Secretaria na Rua Francisco Silva Rocha nº 100.

Para este grupo também está reservado horário das 9 às 12 horas da quarta-feira, dia 3. Nesse dia, o cronograma de atendimento terá sequência, a partir das 14 horas, para os classificados para os demais cargos.

TEMPO DE APRENDER

A Secretaria Municipal da Educação também está convocando outros 20 classificados no Processo Seletivo Simplificado para Formação de Cadastro de Voluntários à Assistente de Alfabetização no Programa Tempo de Aprender. Nesta 2ª convocação, estão sendo chamados do 61º ao 80º classificados de acordo com o resultado final da seleção.

O atendimento para os classificados no Programa Tempo de Aprender também acontecerá no auditório da Secretaria Municipal da Educação, na terça-feira, dia 2, a partir das 9 horas. Os convocados devem comparecer ao local apresentando original do documento oficial de identificação com foto.