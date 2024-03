Prefeitura de Itabuna distribui, pelo 4º ano consecutivo, vouchers para Kit Semana Santa

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), realizará na quinta e sexta-feira, dias 21 e 22, a entrega dos vouchers para a distribuição do Kit Semana Santa às famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, mantendo assim a tradição pelo quarto ano consecutivo. Nesta edição serão entregues mais de 22 mil quilos de pescados para a população.

A distribuição dos vouchers aos responsáveis familiares será realizada de forma organizada, por ordem alfabética. No dia 21, serão atendidos os beneficiários com nomes iniciados pelas letras de A a L, enquanto no dia 22, será a vez das pessoas com letras iniciais de M a Z. O horário de atendimento será das 8 às 16h, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de abrangência e na Quadra do CISO.

Para ter direito ao Kit Semana Santa, é necessário que as famílias beneficiárias estejam inscritas no CadÚnico ou sejam referenciadas pelo CRAS, possuam renda per capita de até R$218,00. Vale destacar que nesta edição as famílias unipessoais também serão contempladas. “Por determinação do prefeito Augusto Castro nós trabalhamos para incluir essas famílias e, após as visitas domiciliares e as revisões cadastrais será possível beneficiar os cadastros unipessoais”, afirmou a supervisora de gestão do SUAS, Suse Mayre Moreira Azevedo.

O kit Semana Santa será composto por peixe, arroz, feijão, leite de coco, dendê e chocolate e será distribuído na próxima terça-feira, dia 26, em cinco pontos estratégicos da cidade: Vila Olímpica (Bairro São Caetano), Escola Municipal Lourival Oliveira (Bairro de Ferradas), Quadra do CISO (Bairro de Fátima), Centro de Cultura Adonias Filho (Centro) e Escola Municipal Frederico Smith Lima (Bairro Urbis IV).

É importante ressaltar que Itabuna ainda enfrenta um desafio significativo com uma grande parte da população vivendo em situação de vulnerabilidade. Isso tem motivado o prefeito Augusto Castro (PSD) a manter esses programas essenciais de combate à fome, que incluem não apenas o Kit Semana Santa, mas o Comida na Mesa e a Cesta Natalina.

“Continuamos a direcionar nossa atenção de forma sensível e constante para a nossa população. Neste período de Quaresma, essa ação busca aliviar o sofrimento e a fome dessas famílias em situação de vulnerabilidade social”, destacou o prefeito.

É importante destacar também que infelizmente a Prefeitura não possui recursos para atender todas as famílias necessitadas do município. “A Prefeitura, por si só, não tem condições de atender todas as famílias carentes do município. No entanto, não podemos deixar de contribuir com aquelas que dependem exclusivamente dos programas assistenciais executados pelo Poder Público”, concluiu o prefeito Augusto Castro.