Prefeitura de Itabuna divulga a lista com os nomes dos contemplados com a CNH Social

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Settran) divulga os nomes dos contemplados com as vagas do Programa CNH Social Gratuita para a Escola Municipal de Trânsito (EMTRAN). Para emissão da 1ª Carteira Nacional Habilitação, foram oferecidas 60 para categoria A (moto) e 40 para categoria AB (carro).
O Programa CNH Social surgiu em 2014 com o objetivo de ajudar os itabunenses, sobretudo aqueles de baixa renda, a conseguir a primeira habilitação e consequentemente contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho. Para o Secretário Thales Silva, é gratificante fazer mais uma seleção que permitirá que outros itabunenses tenham a oportunidade de ser inseridos no mercado de trabalho, assim como ocorreu com a primeira turma. “O nosso objetivo foi realizar esse sorteio para ajudar pessoas que almejam ser condutores de veículos automotores, mas não tinham condições financeiras para frequentar uma autoescola convencional”. A seguir, a lista:
CATEGORIA A – 60 VAGAS
FRANCIELLE LUIZA SANTOS NASCIMENTO – 20222003020007438
ELIZABETE RODRIGUES MASCARENHAS – 20222003014008706
OCILENE LEITE SANTANA – 20222003041005757
ALAN JONES QUEIROZ DIAS – 20222003018007194
MAX MULLER DA SILVA GOMES – 20222003061008345
SILVANA BANDEIRA FERREIRA – 20222003015007428
GIOVANNA CAMPOS – 20222003032008510
RAFAEL SOUZA LIMA – 20222003865007003
ANA CAROLINA SALES CIRINO – 20222003074008467
JOSÉ CARLOS DE JESUS SILVA – 20222003624007137
WELTON PEREIRA SANTOS – 20222003042008623
THAYLANE DE JESUS ALMEIDA – 20222003858007543
ANDRA MARIA SANTANA SANTOS – 20222003050006169
THALIA BARBALHO PLACIDO – 20222003058007640
MACIEL JACKSON SANTANA DO NASCIMENTO – 20222003510007084
RAFAEL SOUSA OLIVEIRA – 20222003860007151
MARIA ELIZENE CARDOSO DOS SANTOS – 20222003578008528
KAROLAINE VIANA SANTOS – 20222003865007669
MARIANA SILVA SOUZA – 20222003061005369
FRANCAIZ LIMA DE OLIVEIRA GARCEZ – 20222003038007616
DANIELE ALMEIDA CARDOSO SILVA – 20222003018007260
RAFAELLA MATOS DO NASCIMENTO – 20222003071005405
LYANDRA ARAUJO LIMA – 20222003056007356
ALEF ALMEIDA – 20222003085006207
VANDERSON SANTOS DA HORA – 20222003103007481
VENICIUS MOTA DE SOUZA – 20222003028006413
TICIANA SANTOS COSTA – 20222003862008239
MARLON MICHEL DE ARAÚJO SANTANA – 20222003088005412
JULIANE RIBEIRO DE SOUZA – 20222003015006646
ADELIMARA SILVA DA GLÓRIA – 20222003015006866
GILVANIA DE AQUINO BORGES – 20222003864005884
SABRINA SANTOS OLIVEIRA – 20222003061007071
JONATAN BOMFIM GOMES – 20222003860006617
JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS – 20222003037006023
JULIANA DA SILVA FIRMO – 20222003861008338
MELISSA PAMELLA SANTOS CARMO – 20222003018008163
JULIANA REIS MACIEL – 20222003026006052
ISADORA CALDAS DE AZEVEDO NERY – 20222003860007423
ANTÔNIA CRUZ DE JESUS SANTOS – 20222003398007683
ANA CLARA LEMOS OLIVEIRA – 20222003063008190
HAYALLE FERREIRA DOS SANTOS – 20222003054005947
ANA KAROLINE DINIZ LIMA SANTOS – 20222003076006832
FELIPE KILTERMANM SILVA NERES OLIVEIRA – 20222003063007072
FRANK BENICIO CORREIA DOS SANTOS – 20222003033005669
ENDREO CARVALHO DE SOUSA – 20221001067000079
KAROLINE DOS SANTOS MELO – 20222003075008462
GILMARA ALVES DE OLIVEIRA – 20222003000008341
ELISANGELA XAVIER DE JESUS – 20221001024000341
GERALDO SOUZA DOS SANTOS – 20222003008005927
ALESSANDRO XAVIER DE JESUS – 20222003048005650
ADRIELLY GONÇALVES SANTOS – 20222003062005251
GISELE THALLYNE GOMES LOBO – 20222003076006778
PATRICIA SANTANA SILVA – 20222003372006475
EMERSON OLIVEIRA ARAUJO – 20222003075005736
GLEICIELLE CERQUEIRA SANTOS – 20222003083008685
ALINE SILVA NOVAIS – 20222003861008517
LUIZA DE SOUSA REIS – 20222003032005254
RONALD ROSÁRIO DOS SANTOS – 20222003090004265
JAQUELINE DE SOUZA ROCHA – 20222003067008330
JEFERSON MOREIRA SANTOS – 20222003858008533
CATEGORIA B – 40 VAGAS
DANIELE CRISTINA JOSÉ LUZ – 20222004267007358
MARIA LUIZA SILVA SABTOS – 20222004514006581
BRUNA FERREIRA DOS SANTOS – 20222004353008178
LARA KELY SANTOS LACERDA – 20222004068006640
ADRIANA FERREIRA SANTOS – 20222004061008447
CARLLA LOPES CRUZ – 20222004014008224
LARISSA BARBOSA SILVA – 20222004068005759
EMILLY DUTRA DOS SANTOS SANTANA – 20222004075006530
JOAO VICTOR DE GOES CORREIA PEREIRA – 20222004091005253
LAÍS DOS SANTOS – 20222004048005319
HAYANA ROCHA SOUSA SANTANA – 20222004088006520
NAYARA ANDRESSA LIMA DA SILVA – 20222004067007262
VINICIUS VIEIRA SANTANA – 20222004079005474
MANOEL FLORÊNCIO FILHO – 20222004489007329
EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS – 20222004934007146
ANDRESSA PAIXÃO VIEIRA – 20222004062006962
ELIZON REIS VIEIRA – 20222004009007559
MARLI OLIVEIRA NASCIMENTO – 20222004044006186
KAMILLY FRAGA OLIVEIRA NUNES – 20222004067005521
IGOR BRITO DE SOUZA – 20222004030008397
SAMANTHA MARI CARDOSO SILVA – 20222004036008298
LARA BEATRIZ SILVA LIMA – 20222004094007915
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA – 20222004145008005
JAMILLE SANTOS DA SILVA – 20222004025008477
AMANDA SERRA DOS PRASERES – 20222004858008484
FLAVIA GABRIELLY MENEZES SANTOS – 20222004054008494
LUIZ MELO BARRETO BALSANTE – 20222004091007952
JULLYA EDUARDA PEREIRA DA SILVA – 20222004095005441
VALMIR ALVES DOS SANTOS – 20222004296005803
TAISE DOS REIS – 20222004034006010
SONY SILVA DOS SANTOS – 20222004002007560
MARIA APARECIDA SOUZA DE JESUS – 20222004010006040
WVANILDO SOUSA ALVES JÚNIOR – 20222004045006496
ELIZON REIS VIEIRA – 20222004009007559
LEILANE SENA BARROS – 20222004860007147
GICELMA BERNARDINO DOS SANTOS – 20222004006008372
AMANDA DANTAS DE JESUS – 20222004862007833
JENNIFER SILVA DOS SANTOS – 20222004864005497
RAFAELA DOS SANTOS SILVA – 20222004071008545
VICTOR HUGO SANTOS VIEIRA – 20222004050006668