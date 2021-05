Prefeitura de Itabuna divulga calendário de vacinação da 1ª semana de maio

Nesta segunda-feira, dia 3, o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Itabuna segue com aplicação da segunda dose da vacina, seja Oxford/Astrazeneca ou Coronavac. As equipes estarão trabalhando nos dois turnos, manhã e tarde.

A aplicação acontecerá em dois pontos: Rede de Frio, fundos do Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto (antigo SESP), e na Maternidade Ester Gomes, no Loteamento Nossa Senhora das Graças, em frente ao novo fórum.

Na terça-feira, será a vez da aplicação da primeira dose para os trabalhadores de limpeza urbana vinculados à concessionária Biosanear, que faz a coleta domiciliar de lixo no município. A vacinação será feita na sede da própria empresa, no horário das 8 às 10 horas.

Na quarta-feira, a campanha de imunização segue vacinando trabalhadores remanescentes da área de Saúde que ainda não receberam a vacina. As aplicações serão por meio do sistema drive thru do Teatro Municipal Candinha Doria, das 9 às 14 horas.

E, na quinta-feira, será iniciada a vacinação dos professores e trabalhadores da Educação, na faixa etáriade 50 a 59 anos de idade, também por meio de drive thru do Teatro Municipal Candinha Doria, das 9 às 14 horas.

De acordo com a coordenadora da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito, para receber o imunizante na segunda dose é fundamental levar o cartão de vacinação que indica qual vacina foi administrada na primeira. Isso evita que vacinas de fabricantes diferentes sejam administradas.

Também é essencial levar os documentos obrigatórios como Carteira de Identidade (RG), comprovante de endereço e cartão do SUS,.

Quanto à vacinação dos professores e profissionais da Educação, na quinta-feira, cabe a eles levar os documentos como RG, comprovante de endereço e um comprovante de vínculo empregatício com a unidade de ensino onde atua, especialmente cópia do contracheque mais recente.

DIA DO TRABALHADOR

No sábado, 1º, Dia do Trabalhador, foram vacinados profissionais de segurança de diversas instituiçoes. A imunização aconteceu na sede do 15º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Primavera.

Entre os profissionais, policiais militares e civis, bombeiros, policiais rodoviários estaduais e federais, além de guardas civis municipais, agentes prisionais e de trânsito, a partir de 40 anos de idade. O grupo prioritário foi imunizado com a 1ª dose da vacina Oxford/Astrazeca.

O calendário de vacinação dá seguimento ao cronograma estabelecido pelo município, com base no Plano Nacional de Imunização. Na manhã de sexta-feira, dia 30, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 4.830 doses da Oxford/Astrazeneca e 280 da Coronavac.