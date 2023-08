Prefeitura de Itabuna divulga Edital atualizado com novas informações sobre o Concurso Público

Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica de terça-feira, dia 15, do Diário Oficial do Município, Edital nº 5958 em que apresenta novas informações relacionadas ao Concurso Público Municipal. Neste novo edital, consta a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas e informações detalhadas sobre a mudança de data para a realização da prova objetiva para os cargos de Assistente Administrativo (FASI) e Professores de diversas áreas.

A presidente da Comissão Organizadora do Concurso, a procuradora jurídica do Município Joana Oliveira informa que cerca de 28 mil pessoas se inscreveram para o Concurso Público da Prefeitura de Itabuna, e que diante da impossibilidade física das provas de todos os candidatos serem aplicadas na data estabelecida (03/09), a prova objetiva para os cargos de Assistente Administrativo/FASI e Professores de diversas áreas serão aplicadas no dia 24 de setembro.

“Essa medida foi adotada em razão do quantitativo de inscritos para esses cargos. Somente para Assistente Administrativo/FASI foram mais de 6 mil inscritos, enquanto para Professores mais de 5 mil pessoas se inscreveram. A data da prova para os demais cargos fica mantida para o dia 3 de Setembro”, informou a presidente da Comissão Organizadora do Concurso, Joana Oliveira.

Ainda de acordo com Joana, “caso o candidato não tenha mais interesse em participar do certame, deverá requerer o cancelamento da inscrição e solicitar a devolução de taxa no site da Objetiva Concursos. Os que desejarem seguir participando do certame não precisam realizar nenhum procedimento em específico”.

Ela finaliza ressaltando que o novo calendário foi divulgado na retificação do Edital 01, que pode ser consultado no site da Objetiva Concursos e também no Diário Oficial do Município (https://www.objetivas.com.br/home) e Diário Oficial do Município – Prefeitura Municipal de Itabuna (procede.org).