Prefeitura de Itabuna e 15º Batalhão da Polícia Militar debate segurança para o Campeonato Interbairros de Futebol


Ficou definido que os jogos na 1ª fase serão realizados aos domingos feriados

Durante encontro na manhã desta terça-feira, dia 23, no 15º Batalhão da Polícia Militar, representantes da Prefeitura de Itabuna discutiram o esquema de segurança para a 24ª edição do Campeonato Interbairros de Futebol, cuja rodada inaugural vai acontecer em meados de outubro, diante da necessidade de conclusão de todas as etapas dos processos licitatórios em cumprimento à dispositivos da nova legislação de licitação.

O encontro reuniu com o coordenador de Planejamento do 15º Batalhão da Polícia Militar, Major PM Gilvan dos Santos, os secretários municipais de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, e de Transportes e Trânsito, Fernando Benigno, o coordenador técnico do Interbairros Gabriel Silva, diretor de Transportes da SETTRAN, Whellington Santana, a representante do SAMU-192 e da Secretaria de saúde, Débora Lins, e assessores.

No encontro, ficou definido ainda que os jogos na 1ª fase serão realizados aos domingos feriados em até cinco campos de várzea e que as oitavas e quartas-de-finais, semifinal e final poderão ser disputadas no Campo do Esporte Amador, no Sarinha Alcântara.

O Major PM Gilvan realçou a importância do Campeonato Interbairros de Futebol, a interação social e comunitária que permite e sua tradição, desde 1993. Além disso, reforçou que a Polícia Militar da Bahia é parceira da Prefeitura, principalmente na segurança que oferece aos atletas, técnicos, dirigentes e aos torcedores.

“Com certeza estaremos atuando durante o Campeonato Interbairros, que é um evento tradicional. O comandante do 15º Batalhão, tenente-coronel Robson Farias, vem fazendo um trabalho de aproximação da unidade com a comunidade. “A gente vai contribuir para que o campeonato tenha êxito, já que todos os anos atuamos neste processo”, concluiu.




