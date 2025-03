Prefeitura de Itabuna e EMASA inauguram reservatórios do Projeto Mais Água

Itabuna dará um grande passo na regularização do abastecimento de água com a inauguração, nesta quinta-feira, dia 13, dos reservatórios do Projeto Mais Água, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

A entrega acontece às 15 horas no bairro Novo Lomanto, com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, do prefeito Augusto Castro e do presidente da EMASA, Ivan Maia.

A primeira etapa do Projeto Mais Água para a Cidade tem investimentos de R$ 30 milhões e incluiu a construção de dois reservatórios nos bairros Novo Jaçanã, com capacidade para 5 milhões de litros de água, e Novo Lomanto, com capacidade para 3 milhões de litros de água, respectivamente, além da modernização e ampliação da rede de adutoras e de distribuição e de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA).

A obra beneficia cerca de 140 mil moradores das zonas Sul, Oeste e Leste da cidade, colocando fim ao abastecimento intermitente, que era realizado pelo sistema de manobras, e permitindo a regularização do fornecimento de água.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), destaca que “o Projeto Mais Água é um marco histórico para Itabuna e um dos maiores desafios que enfrentamos como gestão. Durante cinco décadas, nossa população sofreu com a incerteza e a irregularidade no abastecimento de água, prejudicando a qualidade de vida e o desenvolvimento da cidade”, declarou.

Para o presidente da EMASA, Ivan Maia, “essa entrega representa um avanço significativo para a segurança hídrica de Itabuna. Estamos investindo em infraestrutura moderna para garantir que a população tenha água de qualidade de forma contínua. Esse é um compromisso da nossa gestão e uma conquista histórica para a cidade”, concluiu.