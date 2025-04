Prefeitura de Itabuna e FICC apóiam espetáculo “A Paixão de Cristo”

A Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) apóiam a encenação pública de “A Paixão de Cristo – Mar de Dor e Amor”, do Grupo Irmãos na Fé, do Bairro Mangabinha, que mantém intercâmbio cultural com a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Conquista, em Ilhéus.

Em Itabuna, os espetáculos estão programados para às 10 horas do sábado, dia 12, itinerante, pela Avenida do Cinquentenário, com as 14 estações ao longo da via; às 19h30min da próxima terça-feira, dia 15, na Praça Rio Cachoeira, e no dia 20, às 17 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, com entrada franca.

Com direção de Márcio Oliveira, sonoplastia de Jefisson Luis, figurinos de Alessandro Almeida, coordenação de expediente de Maria Rodrigues, e secretaria de Valéria Carvalho, o espetáculo tem 85 participantes de Itabuna e Ilhéus, na sua maioria voluntários e profissionais do serviço público, professores e estudantes.

“O nosso objetivo é a evangelização das pessoas, pois o grupo é instituição filantrópica e não tem interesses financeiros. O espetáculo volta depois de cinco anos, desde a pandemia do Covid-19” conta Márcio Oliveira. Ele informa que recentemente o Grupo Irmãos na Fé obteve o credenciamento da FICC.

A agenda de apresentações se inicia na Praça Cultural de Ubaitaba no próximo dia 13, às 18h30min, no Domingo de Ramos. Além de Itabuna, também estão na programação encenações durante a Semana Santa em três lugares de Ilhéus.

No dia 16, às 19h30min, no Teatro Municipal; 17, às 19h30min, Quinta-Feira Santa, na Praça Santa Rita, na Conquista; e no dia 18, às 20 horas, Sexta-Feira da Paixão, nas escadarias da Catedral de São Sebastião.